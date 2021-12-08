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Знаменитый одессит отметил 85-летний юбилей и стал полным кавалером ордена Маразли

Знаменитый одессит отметил 85-летний юбилей и стал полным кавалером ордена Маразли

Сессия городского совета началась сегодня с церемонии награждения Евгения Голубовского почётным  орденом Григория Маразли  1 степени!

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5 декабря Евгению Голубовскому исполнилось 85 лет.

В Одессе он личность известная: вице-президент Всемирного клуба одесситов, главный редактор газеты «Всемирные одесские новости», заместитель редактора литературно-художественного альманаха «Дерибасовская – Ришельевская», руководитель литературной студии «Зеленая лампа», журналист и культуролог.

Высокая награда Одессы вручена Евгению Моисеевичу за многолетнюю просветительскую и культурно-творческую деятельность, активную общественную позицию, весомый вклад в развитие литературы и искусства,

сказано в сообщении горсовета.

Многие годы Евгений Голубовский собирает исторические данные по истории Одессы. Он с середины 90-х годов член городской историко-топонимической комиссии. При его участии большинству центральных одесских улиц вернули их исторические названия.

Родился Евгений Моисеевич Голубовский в Одессе 5 декабря 1936 года. По образованию инжинер, учился в одесском Политехе. Но по специальности проработал всего несколько лет, после чего перешел в журналистику. Главной его специализацией как журналиста стаи культура и история Одессы. Он сотрудничал с разными одесскими изданиями. Четыре года возглавлял депутатскую комиссию Одесского горсовета по культуре. Вел на телевидении культурологические программы.

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В 1990 году Евгений Голубовский создал газету Всемирного клуба Одесситов «Всемирные Одесские новости».

Евгений Голубовский публикуется в изданиях Украины, США, Израиля и других стран. Среди его наград – «Золотое перо Одессы», «Общественное признание» и Почетная награда Одесского городского головы имени Григория Маразли II и III степеней. Теперь же Евгений Моисеевич стал полным кавалером ордена Григория Маразли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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