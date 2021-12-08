Одесский крематорий собираются реконструировать?

В Одессе планируют реконструкцию крематория. На это планируется выделить из бюджета немалую сумму.

Об этом стало известно накануне во время заседания депутатской комиссии по вопросам бюджета горсовета.

Так, департамент городского хозяйства Одесского горсовета просит учесть в бюджете Одессы на 2022 год 8 млн грн на проектирование и реконструкцию крематория.

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Комиссия одобрила данное предложение. В свою очередь вице-мэр, директор департамента финансов Светлана Бедрега отметила, что лучше поручить это дело управлению капитального строительства: у ведомства есть специальный технический надзор.

Впрочем, это предварительная информация. Более детальное обсуждение вопроса состоится в 2022 году.

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Источник: УСИ