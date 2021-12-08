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Одесский крематорий собираются реконструировать?

Одесский крематорий собираются реконструировать?

В Одессе планируют реконструкцию крематория. На это планируется выделить из бюджета немалую сумму.

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Об этом стало известно накануне во время заседания депутатской комиссии по вопросам бюджета горсовета.

Так, департамент городского хозяйства Одесского горсовета просит учесть в бюджете Одессы на 2022 год 8 млн грн на проектирование и реконструкцию крематория.

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Комиссия одобрила данное предложение. В свою очередь вице-мэр, директор департамента финансов Светлана Бедрега отметила, что лучше поручить это дело управлению капитального строительства: у ведомства есть специальный технический надзор.

Впрочем, это предварительная информация. Более детальное обсуждение вопроса состоится в 2022 году.

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Источник: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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