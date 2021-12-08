Депутаты горсовета приняли бюджет Одессы на 2022 год: на что потратят деньги

В 2022 году одесский бюджет будет профицитным – доходы превысят расходы. При этом новый займов не планируется.

Доходы городского бюджета запланированы на сумму 12 млрд 796 млн грн. Сумма расходов на миллиард гривен меньше– 11 млрд 752 млн грн.

Примечательно, что главным источником станет налог на доходы физических лиц. На втором месте — единый налог. То есть бюджет города формируют простые одесситы из своих доходов.

Примерно треть всех расходов составят зарплаты бюджетников — 4,5 миллиарда. 1,9 млрд грн уйдет на развитие территориальной громады.

500 млн грн предусмотрено на субсидирование «Теплоснабдения города Одессы».

Самые крупные инфраструктурные проекты, запланированные на 2022 год город планирует финасировать совместно с центральным государственным бюджетов в рамках программ «Большая стройка» и «Большая реставрация»:

строительство Ивановского моста (1,3 миллиарда гривен);

реконструкция памятников архитектуры (800 миллионов);

реконструкция Румынского канала (680 миллионов);

ремонт инфекционной больницы в Валиховском переулке (200 миллионов);

ремонт Еврейской больницы №1 (200 миллионов).

Запланировали депутаты и запуск трамвайного маршрута «Север-Юг», но точная сумма для этого еще не определена.