Проекты «Общественного бюджета» в Одессе: когда и за что голосовать?

С сегодняшнего дня, 8 декабря, в Одессе стартовало голосование за проекты Общественного бюджета на платформе «Социально активный гражданин».

Когда и где голосовать за проекты «Общественного бюджета»

Так, с 8 по 27 декабря каждый одессит, зайдя на платформу «Социально активный гражданин», может отдать свой голос за понравившиеся ему проекты.

Всего их – ровно 70, больших (47) и малых (23). Это те проекты, которые допущены к голосованию. Всего же было подано 97 проектов. Из них 27 были отклонены (не допущены к голосованию) комиссией по вопросам общественного бюджета.

Каждый одессит имеет право проголосовать за пять различных проектов, которые он считает необходимыми для реализации в городе.

Общий объем расходов на 2022 год, который планируется направить на реализацию победителей, составляет 50 миллионов гривен.

Какие проекты подали одесситы?

Теперь – о самих проектах:

17 из них посвящены спорту, обновлению и обустройстве спортивных площадок в городе – на специальных площадках, в парках и скверах, во дворах;

13 проектов посвящены теме улучшения окружающей среды: созданию новых зон отдыха, улучшению придомовых территорий;

16 проектов связаны с нашим коммунальных хозяйством. Это в основном обустройство уже имеющихся и создание новых территорий для занятий физкультурой, игровых площадок для детей, конкурс по благоустройству одесских дворов «Дворики Одессы»;

Еще 9 проектов посвящены образованию. Это и создание новых инклюзивных центров, и новых современных учебных кабинетов в одесских школах, коворкинг-центров;

5 проектов отнесены к разделу «Культура». Тут вам и создание лингафонного кабинета при библиотеке, и летнего кинотеатра на Пересыпи и многие другие;

В разделе «Социальная защита» представлены три проекта – создание инклюзивного хаба, инватакси и приобретение специального электрокара для людей с инвалидностью для доставки их к морю;

Три проекта касаются улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры; два – правопорядка (установка камер наблюдения); один – здравоохранения (создание мобильной паллиативной помощи), еще один – туризма (продолжение реализации проекта «Город скульптур»).

Так что теперь – слово за одесситами.

Обнародование проектов-победителей предусмотрено до 12 января 2022 года включительно. Внедрение проектов – до 5 декабря 2022 года.

Напомним, в декабре 2020 года по результатам онлайн-голосования одесситов победителями «Общественного бюджета Одессы-2021» стали 11 малых проектов (на общую сумму 5 232 671 грн) и 30 больших проектов на общую сумму 44 723 811 грн.

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