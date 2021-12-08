Музею Одесской таможни присвоено имя легендарного одессита

Валерий Орловский… Ветеран таможенной службы, создатель уникального музея у себя на дому. Благодаря ему в Одессе (в очередной раз!) создан музей Одесской таможни. Валерий Владимирович ушел из жизни в марте этого года. В его честь, как сообщает глава пресс-службы Одесской таможни Елена Гусева, Музей истории таможенного дела будет носить имя Валерия Орловского.

Елена была горячим инициатором присвоения имени Орловского музею. И вот теперь Музей, расположенный на Таможенной площади, 1, официально будет носить имя Валерия Орловского, там же появилась и памятная доска в его честь.

«Ощутить особенный контрабандный смак Одессы»

Лет семь-восемь тому назад «пробирались» мы по Люстдорфу в дом Валерия Орловского. В гости напросились не просто так. Знали: там нас ожидает большой сюрприз. Проработавший 37 по таможенному ведомству, Валерий Орловский поразил нас собранной на дому коллекцией. Экспонаты за стеклом в рамках занимали все стены.

Это — операция «Татьяна», а это — те предметы, которые были запрещены к ввозу в СССР, а это — еще одна операция, проведенная на Одесской таможне, и еще одна, и еще… Что здесь делает макет ананаса? Во фруктике наркоту перевозили. В чем ее только не перевозили! Все макеты были сделаны руками самого Орловского в его собственной мастерской.

А сам Валерий Орловский прошел путь от инспектора до начальника отдела по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил, в свое время — официальный представитель Украины в составе рабочей группы ООН по вопросам сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Награжден Золотой Звездой «За заслуги». Впрочем, уже тогда, при знакомстве, мы поняли, что невозможно перечислить все его награды и звания, а также должности, которые он занимал, трудясь на «таможенном поприще»…

Работал на таможне, на ней, собственно, и остался, создав свой музей на дому. Помнится, все переживал: вот, мол, был у нас в Одессе музей таможни, так его экспонаты были переданы в тогдашний Днепропетровск, потому что там находится Академия таможенной службы Украины. Вот и решил создавать экспонаты сам. Говорил: «Нельзя же потерять особенный контрабандный смак Одессы!».

Вся история Одесской таможни — в Музее на дому

А как он рассказывал о каждой исторической операции! В 2005-м, после выявления девяти контейнеров со взрывчатыми веществами и детонаторами к ним, Орловский выводил судно «Джон Митчел» со смертельным грузом из акватории Одесского порта. Под его руководством был организован и Кинологический центр при таможне.

Делал акцент: еще с царских времен в таможенном деле мало что изменилось. Сама суть — ведь та же. Те же места сокрытия запрещенных к ввозу и вывозу предметов, та же специфика работы таможенников, умеющих искать и находить незаконно ввозимое и вывозимое из страны «добро».

Рассказывал, а сам поглядывал на вывешенные там же портреты родоначальников таможенного дела в Одессе — и начальника первой одесской таможни Михаила Кирьянова, и на Льва Пушкина, тоже служившего по таможенному ведомству.

Музей на дому Валерия Орловского — сама история. Каждая проведенная операция отразилась на стенах, полках и стендах.

Был опечален:

— Не так уж просто отыскивать материалы. К примеру, документов 1937-1938 годов практически не осталось. А до этого, с приходом советской власти, в Одессе первым делом расстреляли и начальника таможни, и его обоих замов.

Или вот еще из рассказанного Валерием Орловским. В 1974 году вышел известный приказ № 457. Он содержал список предметов, запрещенных к ввозу в СССР. Так вот, оружие и наркотики нельзя, конечно же, было ввозить, как и в любой стране, кстати. Но этот приказ содержал и совершенно «советский» перечень запрещенных предметов. К примеру, видео-, фото-, аудиопродукцию, которые могут причинить вред советскому государству. Исходя из этой формулировки, следовало, что вред может принести практически все. Там был еще такой пункт, как «рисунки буржуазного характера». Вот и получалось, что даже пара джинсов с наклейкой «USA» тоже попадала под запрет. Под особым вниманием таможни, конечно же, были наши моряки, которые ходили в загранку. Негласно это так и называлось — «чемоданная таможня»…

История Одесской таможни: от старинного пломбиратора — до немыслимой партии героина

Вся его квартира «утопала» в созданных им «коллаж-планшетах». Каждый такой планшет — своя отдельная история, то самое «дело», о которых иногда слушаешь и поражаешься: ну все как в кино!

А это старинное таможенное оборудование! Один из планшетов наглядно демонстрировал инструменты, которыми пользовались таможенники до революции: тут и специальная «бляха» сотрудника таможенной службы, и пломбиратор, который я почему-то приняла за «орудие пытки», даже особая ценность — внушительных размеров ключи от таможни.

Помнится, я всматривалась в экспонаты за стеклом на планшетах, все интересовалась:

— А эти доллары не настоящие? А эти драгоценности?

— Конечно, не настоящие! — смеялся Валерий Орловский.

Пояснял:

— Все, что вы здесь видите, сделано своими руками. Я просто воссоздаю то или иное таможенное дело, как бы реконструирую его. Вот операция «Поисковик» 2008 года. Тогда на судне за поливочным баком было обнаружено более 11 килограммов кокаина. А вот операция «Глотатель»: наркотики попытались провезти в собственном кишечнике. Вот операция «Алина»: редчайшие старинные монеты и старейшие (до нашей эры!) денежные единицы в виде крошечных рыбок пытались провезти в обыкновенном баллончике от крема для бритья. А вот это — реконструкция одной памятной истории из моей службы. Пришел теплоход «Паллада» из Турции с партией тапочек. Начинаем таможенный контроль. На теплоходе имелся еще и автофургон. Даю команду разгрузить машину. В передней части кузова, за тремя перегородками нашли тайник с аккуратно упакованными «посылочками». В пакетах оказалось крупнейшая — 203 кг! — партия героина. Его стоимость двадцать миллионов долларов…

Музей Одесской таможни — история города

Усилиями Валерия Орловского и его единомышленников Музей Одесской таможни — давняя его мечта — все же появился в Одессе вновь. Еще один «кусочек» истории города жив. Многие созданные Валерием Орловским экспонаты — в коллекции Музея. А сам Музей теперь будет носить его имя…

Елена Гусева с радостью добавляет:

— Первый заместитель начальника Одесской таможни Денис Райков заверил, что руководство будет прилагать максимум усилий для сохранения истории таможни, а хорошая традиция принятия Присяги новыми сотрудниками таможни в стенах музея будет возрождена…

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Фото (2013-2014 года) Музея в доме Валерия Орловского — Вячеслав Теняков; фото в Музее Одесской таможни — пресс-служба Одесской таможни.