В следующем году Аркадия превратится в большую стройку

Там будут ремонтировать выпускной коллектор сточных вод, а также проведут берегоукрепление и обновят набережную.

Ремонт коллектора должен избавить Аркадию от фекальных вод

За капитальный ремонт морской части Новоаркадийского коллектора городские власти Одессы готовы заплатить 123 млн грн. соответствующий тендер опубликован на платформе госзакупок Прозорро.

И хотя объект закупки в тендере обозначен как капитальный ремонт коллектора, по-сути, он будет воссоздан заново. Потому что сейчас его аварийный выброс даже не дотянут до воды. Поэтому во время сильных ливней фекальные воды из канализации, смешиваясь с грязной водой, стекающей с улиц, просто выливаются на песок пляжа. Причем зона выброса никак не обозначена, и отдыхающие, в том числе и дети, вынуждены купаться прямо в этой жиже, даже не представляя, что это за вода и откуда она взялась.

Ранее сообщалось, что Одесская облгосадминистрация согласовала проект реконструкции «Новоаркадийского колелктора».

В Аркадии укрепят и обновят набережную

Также городские власти объявили тендер на замену противооползневых сооружений и строительство новой набережной в районе траверсов №2 и №3 (в сторону Фонтана).

Там будут демонтированы старые железобетонные конструкции как с наджемной, так и подводной части набережной (всего около 1500 м. куб.). Затем берег в этом месте укрепят бетонными кубами и тетраподами. Сверху уложат новенькие плиты. Также построят новую систему водоотведения.

Закончить все эти работу должны в январе 2023 года. Стоимость работ предварительно оценивают в в 52,7 млн грн.

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