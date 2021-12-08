Новости Одессы и Одесской области

В следующем году Аркадия превратится в большую стройку

В следующем году Аркадия превратится в большую стройку

Там будут ремонтировать выпускной коллектор сточных вод, а также проведут берегоукрепление и обновят набережную.

Ремонт коллектора должен избавить Аркадию от фекальных вод

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За капитальный ремонт морской части Новоаркадийского коллектора городские власти Одессы готовы заплатить 123 млн грн. соответствующий тендер опубликован на платформе госзакупок Прозорро.

И хотя объект закупки в тендере обозначен как капитальный ремонт коллектора, по-сути, он будет воссоздан заново. Потому что сейчас его аварийный выброс даже не дотянут до воды. Поэтому во время сильных ливней фекальные воды из канализации, смешиваясь с грязной водой, стекающей с улиц, просто выливаются на песок пляжа. Причем зона выброса никак не обозначена, и отдыхающие, в том числе и дети, вынуждены купаться прямо в этой жиже, даже не представляя, что это за вода и откуда она взялась.

Ранее сообщалось, что Одесская облгосадминистрация согласовала проект реконструкции «Новоаркадийского колелктора».

В Аркадии укрепят и обновят набережную

Также городские власти объявили тендер на замену противооползневых сооружений и строительство новой набережной в районе траверсов №2 и №3 (в сторону Фонтана).

Там будут демонтированы старые железобетонные конструкции как с наджемной, так и подводной части набережной (всего около 1500 м. куб.). Затем берег в этом месте укрепят бетонными кубами и тетраподами. Сверху уложат новенькие плиты. Также построят новую систему водоотведения.

Закончить все эти работу должны в январе 2023 года. Стоимость работ предварительно оценивают в в 52,7 млн грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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