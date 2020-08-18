Танкер Delfi в Одессе продолжают готовить к эвакуации, а пляжников не смущает утечка нефтепродуктов (фото)

Участок пляжа Дельфин, где потерпел крушение танкер, огражден забором и туда нельзя никому проходить. На самом Delfi проводят подготовительные работы для дальнейшей эвакуации судна с волнореза. А пока нет активной фазы, ближайшие участки пляжа открыли – теперь там отдыхает множество людей, которых не смущают нефтяные пятна в воде.

Об этом сообщил наш корреспондент с места событий.

По его информации, на танкере Delfi, который потерпел крушение прошлой осенью, сейчас проводят подготовительные работы для последующей эвакуации. Пока что конкретная дата, когда уберут судно не была озвучена, но министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий дал две недели исполнителям работ на устранение проблемы.

С 22 ноября, когда танкер только сел на мель у берега Одессы, экологи фиксировали загрязнение воды. С тех пор ничего особо не поменялось. Из танкера периодически вытекают нефтепродукты, а экологи постоянно фиксируют повышенную концентрацию горючих веществ в морской воде.

В то же время, купание вблизи танкера не смущает одесситов и гостей города. Как ни в чем не бывало, пляжники приходят на участок, который расположен наиболее близко к судну, приводят детей, купаются и загорают.

Напомним, поднимать танкер Delfi, затонувший около одесского пляжа “Дельфин”, будет частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.