З танкера Delfi стався витік нафтопродуктів: підтоплені бони не функціонують

Про це у коментарі нашому кореспонденту повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов.

– Сьогодні було зафіксовано велику пляму розміром 7 500 метрів квадратних в акваторії пляжу “Дельфін”. Пляма сріблястого кольору та має характерний запах нафтопродуктів, – зазначив Караулов.

Також була названа й причина витоку забруднюючих речовин:

– Зранку бони були підтоплені під воду, нафтопродукти перетікали і потрапляли в акваторію моря, на пляж, на пісок. Витік стався через те, що наразі навколо танкера ведуться активні роботи і самі бони вже не можуть виконувати свою функцію, вони були закріплені не дуже добре та заходили під воду, – додав заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області.

Як повідомив наш кореспондент з місця події, зараз відбуваються підготовчі роботи до підняття. Поблизу танкера є лише один буксир з натягнутим тросом. Водночас на схилах пляжу люди позаймали найвигідніші місця для спостерігання за процесом підйому.

Нагадаємо, сьогодні на пляжі “Дельфін” вкотре намагаються підняти танкер Delfi.

Фото: Артем Виноградов