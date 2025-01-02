Сколько детей родилось в Одессе в первый день 2025 года и кто был первым

1 января 2025 года в 00:08 в роддоме Одессы родился первый ребенок нового года. Им стала девочка, которую назвали Софией. Ее мама, Виктория, чувствует себя хорошо, как и сама новорожденная.

Семью поздравил городской голова Геннадий Труханов, передав наилучшие пожелания. Известно, что отец девочки, который сейчас находится на фронте, не смог присутствовать из-за выполнения военных обязанностей.

По данным городского совета, в первый день 2025 года в Одессе родилось десять детей. Среди них равное количество мальчиков и девочек — по пять малышей. Для сравнения, в прошлом году первым ребенком также стала девочка, которую назвали Мирославой.

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