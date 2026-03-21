Ключевые моменты:

Инцидент произошел в Одессе 16 марта во дворе жилого дома во время проверки документов.

Инцидент объяснили в Одесском областном ТЦК и СП.

При задержании был произведен предупредительный выстрел в воздух.

Назначена служебная проверка.

Как сообщили в пресс-службе ТЦК инцидент произошел 17 марта 2026 года во время плановой проверки военно-учетных документов.

По информации ведомства, один из остановленных мужчин числился в розыске по статье 407 УК Украины (самовольное оставление части). После того как ему предложили проследовать для выяснения обстоятельств, он попытался скрыться, что привело к потасовке.

«Против военнослужащих была применена физическая сила и слезоточивый газ, также была предпринята попытка блокирования служебного транспорта. Один из военных применил личное устройство шумового действия и произвел предупредительный выстрел в воздух», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что выстрел позволил остановить блокирование группы и передать разыскиваемого правоохранителям. В то же время, руководство назначило внутреннюю проверку, чтобы подтвердить правомерность использования шумового устройства в данной ситуации.

Одесситам в очередной раз напомнили, что препятствование деятельности военнослужащих в период военного положения может повлечь за собой уголовную ответственность.

Как сообщалось ранее, 26 февраля одесские паблики распространили видео со стрельбой на улице Черноморского Казачества. Соцсети утверждали, что военные открыли огонь вслед убегающему мужчине. В Одесском областном ТЦК назвали информацию о «охоте на гражданских» манипуляцией.