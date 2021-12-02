Из Одессы запускают второй поезд в Польшу и авиарейс в Карпаты

Из Одессы полетят самолеты прямо в Карпаты

Этой зимой у одесситов появится возможность быстро добраться на самолете как можно ближе к популярным украинским горнолыжным курортам: Буковелю, Яремче, Ворохте, Яблонице, Верховине.

О появлении нового авиарейса между Одессой и Ивано-Франковском, в окрестностях которого расположены все эти известные места лыжного отдыха, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».

Обслуживать маршрут будет авиакомпания Fly UIA.

В зимнюю сказку на крыльях Fly UIA!

Отправляемся на незабываемый отдых в сказочных зимних Карпатах с удобными прямыми рейсами Одесса – Ивано-Франковск – Одесса

— сказано в сообщении.

Первый рейс состоится 25 декабря, второй 8 января, а с 16 января самолеты в Ивано-Франковск будут летать каждую неделю. Билеты уже есть в продаже.

Железная дорого запускает второй поезд из Одессы в Польшу

«Укрзализныця» сообщила о запуске второго ежедневного поезда Одесса-Перемышль (Одесса-Пшемысль).

Состав под номером №36/35 будет каждый день с 11 декабря 2021 года курсировать между Одессой и польским Перемышлем.

Отправляться из Одессы состав будет в 18:22, а прибывать в пункт назначения в Польше в 9:02. Из Перемышля отправление будет проходить в 18:59, прибывать в Одессу состав должен в 10:54.

Недавно мы сообщали, что поезд «Дунайский экспресс», связывающий Одессу и Измаил, ускорили и сделали его расписание более удобным.

А турецкая авиакомпания-лоукостер AnadoluJet, являющаяся бюджетной дочерней компанией национального перевозчика Turkish Airlines, запускает с 18 декабря 2021 года рейс Одесса – Стамбул.

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