Реконструкция одесского Ивановского моста: во сколько оценили дополнительные работы

В Одессе возникла необходимость в дополнительных работах в рамках разработки проекта по реконструкции Ивановского моста (путепровода).
Соответствующий тендер обнародован на сайте госзакупок Prozorro.
Заказчиком закупки выступает Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.
Согласно тендерной документации, подрядчику – фирме “Спецдоравтоматика”, которая ранее выиграла тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Ивановского моста, направлены дополнительные средства. Как сообщается, закупка прошла по переговорной процедуре, то есть без торгов.
Предварительно, дополнительные работы оценили в 2,5 млн грн.
Работы должны быть завершены до конца текущего года.
Читайте также: Мост или тоннель: каким будет Ивановский путепровод (фото, схемы)
Напомним, ранее Одесский горсовет заявил о намерении отказаться от ремонта признанного аварийным Ивановского путепровода и построить на его месте новый мост.
Ранее эксперты признали одесский Ивановский путепровод непригодным к эксплуатации.
Еще новости об одесском Ивановском мосте:
- В Одессе предложили построить Ивановский тоннель вместо Ивановского моста;
- В Одесской мэрии представили варианты объезда Ивановского моста;
- Одесский Ивановский мост: чем “болеет” “уставшая” магистраль? (фоторепортаж);
- Каким может стать одесский Ивановский мост после реконструкции: обнародована визуализация (фото, видео);
- Когда начнется ремонт Ивановского моста?