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Реконструкция одесского Ивановского моста: во сколько оценили дополнительные работы

Реконструкция одесского Ивановского моста: во сколько оценили дополнительные работы

В Одессе возникла необходимость в дополнительных работах в рамках разработки проекта по реконструкции Ивановского моста (путепровода).
Соответствующий тендер обнародован на сайте госзакупок Prozorro.

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Заказчиком закупки выступает Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Согласно тендерной документации, подрядчику – фирме “Спецдоравтоматика”, которая ранее выиграла тендер на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Ивановского моста, направлены дополнительные средства. Как сообщается, закупка прошла по переговорной процедуре, то есть без торгов.

Предварительно, дополнительные работы оценили в 2,5 млн грн.

Работы должны быть завершены до конца текущего года.

реконструкция Ивановского моста, тендер

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Ивановский мост до реконструкции30

Напомним, ранее Одесский горсовет заявил о намерении отказаться от ремонта признанного аварийным Ивановского путепровода и построить на его месте новый мост.

Ранее эксперты признали одесский Ивановский путепровод непригодным к эксплуатации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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