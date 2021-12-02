Новости Одессы и Одесской области

В Одессе закроют движение еще на одной улице

С 3 по 6 декабря 2021 года закрывается движение на улице Житомирской.

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Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Проезд по Житомирской закроют на три дня

Причина, по которой закрывают проезд по улице Житомирской — проведение работ по замене рельсов и асфальтирование проезжей части в пределах железнодорожного переезда «Житомирский».

Движение автотранспорта будет временно закрыто с 20:00 3 декабря до 06:00 6 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября по 29 декабря 2021 г в Одессе закрыли движение автотранспорта на ул. Осипова. Причина — ремонт магистрального водопровода. На это время изменили свои маршруты некоторые автобусы и троллейбус №3.

Там причиной работ стал ремонт и замена водопроводных труб.

Также напомним, где еще сегодня в Одессе ремонтируют дороги и тротуары.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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