В Одессе закроют движение еще на одной улице

С 3 по 6 декабря 2021 года закрывается движение на улице Житомирской.
Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.
Проезд по Житомирской закроют на три дня
Причина, по которой закрывают проезд по улице Житомирской — проведение работ по замене рельсов и асфальтирование проезжей части в пределах железнодорожного переезда «Житомирский».
Движение автотранспорта будет временно закрыто с 20:00 3 декабря до 06:00 6 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что с 22 ноября по 29 декабря 2021 г в Одессе закрыли движение автотранспорта на ул. Осипова. Причина — ремонт магистрального водопровода. На это время изменили свои маршруты некоторые автобусы и троллейбус №3.
Там причиной работ стал ремонт и замена водопроводных труб.
Также напомним, где еще сегодня в Одессе ремонтируют дороги и тротуары.
Еще новости Одессы:
В центре Одессы очередные раскопки – ремонтируют теплотрассу? (фоторепортаж)