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В Одесской области строят общественный туалет с зеркальным фасадом

В Одесской области строят общественный туалет с зеркальным фасадом

В городе Южный вскоре откроют общественный туалет, весь фасад которого отделан зеркалами.

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О необычной общественной уборной сообщило издание «БессарабияINFORM».

В Южном построили зеркальный туалет

Объект выгляди очень футуристично. Уборная на улице Строителей будет соседствовать со строящимся рядом общественно-спортивным центром. Озвучена и стоимость работ – 2 миллиона 933 тысячи гривен, во столько обошелся зеркальный туалет заказчикам.

Закончить возведение этого туалета будущего обещают к Новому году. Фасад, отделанный зеркальными панелями, действительно выглядит очень необычно.

Где и для кого построен зеркальный туалет

По соседству с туалетом уже действует баскетбольная площадка, вскоре там появятся и другие объекты общественно-спортивного центра: скейт-парк и теннисные корты.

Недавно мы также рассказывали о том, что всеукраинская премия Best WC отметила наградой туалет в Центре первичной медико-санитарной помощи в Куяльнике. Эту уборную признали лучшей в номинации «Медицинские учреждения».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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