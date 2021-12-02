Реставрацию филармонии начали с обклейки забора плакатами (фотофакт)

2 декабря на строительный забор, которым обнесли недавно Одесскую Филармонию, рабочие принялись усердно клеить плакаты с надписью: «Большая реставрация». Значит, капитальный ремонт этого культурного заведения таки да начался.

Ремонт филармонии начался

На прошлой неделе мы уже писали, что одесскую Филармонию окружили строительным забором. Предполагая, что это начало реставрации. И не ошиблись. Строители приступили к следующему этапу работ: они старательно наклеивают на забор плакаты «Большая реставрация», видимо для того, чтобы никто не сомневался, что именно происходит с филармонией.

Напомним, что одесская филармония – один из трех объектов, попавших в президентскую программу «Большой реставрации». Кроме нее туда еще вошли Музей Восточного и Западного искусства и Одесский национальный художественный музей.

Сначала техническая сторона, красота — потом

Пока что стартовал первый этап реставрации, связанный с ликвидацией угроз для здания.

В Филармонии:

на время снимут лепной декор;

займутся укреплением фундамента;

перекрытиями несущих стен;

отремонтируют кровлю над зрительным залом;

зальют трещины цементным раствором и гидроизолируют стены;

замостят плиткой прилегающую территорию на площади 442 кв. м.

Заниматься всем этим будет строительная фирма “Экстерьер-Дизайн”, которая должна будет закончить этот этап работ к октябрю 2022 года.

Затем стартует новый этап реставрации. Кто будет его проводить, пока неизвестно, ля этого проведет новый тендер.

В целом государство готово выделить на реставрацию филармонии сумму в 150-170 млн грн.

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