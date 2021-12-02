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Реставрацию филармонии начали с обклейки забора плакатами (фотофакт)

Реставрацию филармонии начали с обклейки забора плакатами (фотофакт)

2 декабря на строительный забор, которым обнесли недавно Одесскую Филармонию, рабочие принялись усердно клеить плакаты с надписью: «Большая реставрация». Значит, капитальный ремонт этого культурного заведения таки да начался.

Ремонт филармонии начался

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На прошлой неделе мы уже писали, что одесскую Филармонию окружили строительным забором. Предполагая, что это начало реставрации. И не ошиблись. Строители приступили к следующему этапу работ: они старательно наклеивают на забор плакаты «Большая реставрация», видимо для того, чтобы никто не сомневался, что именно происходит с филармонией.

реставрация филармонии в Одессе
реставрация филармонии в Одессе
реставрация филармонии в Одессе

Напомним, что одесская филармония – один из трех объектов, попавших в президентскую программу «Большой реставрации». Кроме нее туда еще вошли Музей Восточного и Западного искусства и Одесский национальный художественный музей.

Сначала техническая сторона, красота — потом

Пока что стартовал первый этап реставрации, связанный с ликвидацией угроз для здания.

В Филармонии:

  • на время снимут лепной декор;
  • займутся укреплением фундамента;
  • перекрытиями несущих стен;
  • отремонтируют кровлю над зрительным залом;
  • зальют трещины цементным раствором и гидроизолируют стены;
  • замостят плиткой прилегающую территорию на площади 442 кв. м.

Заниматься всем этим будет строительная фирма “Экстерьер-Дизайн”, которая должна будет закончить этот этап работ к октябрю 2022 года.

Затем стартует новый этап реставрации. Кто будет его проводить, пока неизвестно, ля этого проведет новый тендер.

В целом государство готово выделить на реставрацию филармонии сумму в  150-170 млн грн.

реставрация филармонии в Одессе
реставрация филармонии в Одессе
реставрация филармонии в Одессе

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Редакция ПРОФИЛЬ

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