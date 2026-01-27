Ключевые моменты:
- Поисково-спасательные и аварийные работы на поврежденных домах и инфраструктуре.
- Изменены маршруты.
Как будет курсировать транспорт
Из-за выполнения поисково-спасательных и аварийных работ на поврежденных жилых домах и объектах инфраструктуры в Одессе вводятся временные изменения в схемах движения транспорта в Одессе.
Автобусы городских маршрутов №№ 8, 198, 208, а также пригородные и междугородные сообщения в направлении Железнодорожного вокзала (по ул. Разумовской) будут курсировать так:
- ул. Разумовская – ул. Мясоедовская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Малая Арнаутская и дальше по привычным схемам.
- (Для пригородных и междугородных автобусов, направляющихся к Железнодорожному вокзалу и автостанциям: по ул. Мясоедовской – ул. Мечникова – пер. Высокий – ул. Водопроводная – пл. Старосенная).
В обратном направлении (до Автовокзала):
- с ул. Большой Арнаутской – ул. Европейская – ул. Пантелеймоновская – ул. Старопортофранковская – ул. Умственная и дальше по схемам.
Автобусы городских маршрутов №№ 3, 201, 233 и пригородные/междугородные сообщения в направлении ул. Богдана Хмельницкого (с ул. Большой Арнаутской) будут двигаться:
- ул. Большая Арнаутская – ул. Европейская – ул. Пантелеймоновская – ул. Мечникова – ул. Богдана Хмельницкого и дальше по маршрутам.
Маршруты №№ С1, 111, 121, 237 по ул. Преображенской в направлении Железнодорожного вокзала:
- от пл. Тираспольской – ул. Преображенская – ул. Успенская – ул. Европейская и дальше по схемам.
В обратном направлении:
- с ул. Европейской – ул. Успенская – ул. Преображенская в пл. Тираспольской и дальше по маршрутам.
Маршрут №168 по ул. Старопортофранковской в направлении ул. Богдана Хмельницкого:
- от ул. Старопортофранковской – ул. Мечникова – ул. Прохоровская – ул. Мясоедовская – ул. Богдана Хмельницкого и дальше по схеме.
Напомним, из-за экстремальных погодных условий по всей стране затруднено движение поездов 27 января.