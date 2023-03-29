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Одесская судья попалась на взятке

Одесская судья попалась на взятке

В среду, 29 марта украинские борцы с коррупцией из НАБУ, САП и СБУ разоблачили судью одного из районных судов Одессы на получении взятки в 4 тыс. дол. США.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По данным следствия, женщина, занимающая должность судьи, получила средства от гражданина за то, чтобы принять судебное решение в его пользу по гражданскому делу.

Разоблачили ее сразу после получения неправомерной выгоды.

Предварительная квалификация действий судьи – ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о том, чтобы сообщить подозреваемой о подозрении.

Ч. 3 ст. 368 УК Украины принятие предложения, обещания или получения служебным лицом неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо сопряженное с требованием неправомерной выгоды, —
наказывается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали, что таможенный эксперт в Одесской области вымогал взятку за каждый товар.

Читайте также, как одесские железнодорожники брали взятки и заставляли воровать других.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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