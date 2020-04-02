Скандальное заявление одесских медиков: главврач Минздрава обнародовал результаты проверки

В Одессе не так давно вызвало резонанс видеообращение врачей областного медцентра, известного как больница водников.

Это медучреждение входит в список опорных больниц по борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, сотрудники сняли ролик, где заявили о том, что медучреждение не готово к сложившейся ситуации. В частности, отметили, что не хватает медиков, расходных материалов, средств защиты и оборудования.

После скандального видеообращения губернатор области Максим Куцый пообещал проверить, как обстоят дела в больнице на самом деле. К расследованию подключили Минздрав.

Вскоре главврач МОЗ Виктор Ляшко поделился результатами проверки на своей странице в Facebook.

По его словам, на базе областного центра действительно принимают и лечат пациентов с COVID-19. Изначально этой больницы не было в списке опорных медучреждений, его включили туда дополнительно.

Виктор Ляшко отметил, что проверка обнажила ряд реально существующих проблем в больнице водников. В частности, по его словам, не закуплено в достаточном количестве, средств защиты. Однако этот вопрос уже начали решать. После инспекции передали туда 600 респираторов и 200 костюмов.

В больнице подтвердилось и недостаточное количество коек. Пока максимум, по словам руководства, там можно будет принять 150 пациентов.

Как рассказал Виктор Ляшко, с целью расширения лечебной базы вируса перепрофилируют несколько дополнительных отделений. Кроме того, главврач Минздрава пообещал усилить состав персонала.

Он также призвал медицинских работников обращаться в профильные ведомства, если видят какие-то недочеты.

“К сожалению, ни один из медработников из записавших видеообращение, не обратился в Одесский департамент охраны здоровья, – отметил он. – Думаю, озвученные проблемы не появились внезапно. Обращаюсь к медикам: говорите о проблемах с руководством, ищите вместе пути их решения. В каждой области есть департамент здравоохранения. Если не получится решить вопрос на местном уровне, подключится МОЗ”.

Фото: news.liga.net

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