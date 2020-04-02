В Одессе начали штрафовать за работающих в офисе сотрудников

Присутствие людей на рабочих местах является нарушением порядка соблюдения карантина, установленного Кабмином.
Сотрудников и предпринимателей, которые не придерживаются этого правила, имеют право наказать согласно статье 44-3 Кодекса об административных нарушениях.
Первые случаи привлечения к ответственности уже зафиксированы в Одессе.
Как сообщила dumskaya.net со ссылкой на участкового инспектора, в Приморском районе города оштрафовали трех работников агентства недвижимости.
Кроме того, еще одной подпавшей под статью нарушительницей стала собственница автомойки на Люстдорфской дороге.
Отметим, что нарушение норм карантина может обойтись украинцам в сумму от 17 до 34 тыс. грн.
Фото: kirov-portal
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