В Одессе будут расследовать заявление врачей о нехватке медиков и оборудования

На днях в сети появилось видеообращение одесских врачей больницы водников.

Это медучреждение входит в список опорных больниц по борьбе с коронавирусом.

Тем не менее, его сотрудники сняли ролик, где заявили о том, что медучреждение абсолютно не готово к сложившейся ситуации.

В частности, медработники отметили, что им негде размещать пациентов, аппаратов ИВЛ меньше заявленного количества, не хватает средств защиты, а врачи берут отпуск за свой счет и увольняются.

Видеообращение вызвало большой резонанс в обществе.

Вмешаться решил губернатор области Максим Куцый. Он написал в Facebook, что инициирует проверку по данному заявлению.

Председатель ОГА заявил, что, согласно документам, с обеспечением больницы все в порядке. По данным главврача, там работает 100 сотрудников, есть средства защиты – 12 тыс. респираторов, тысяча хирургических масок, 1,7 тыс. защитных перчаток, 150 очков многоразового использования, 60 костюмов.

Чтобы узнать реальное положение вещей в больнице водников, проведут расследование совместно с Нацслужбой здравоохранения. Данные обещают обнародовать в течение суток.

Фото из открытых источников

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