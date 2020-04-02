Большая стройка во время карантина: в Одессе застраивают бывший лагерь «Антарктика» (фото)

Для достижения целей заказчик поручил уничтожить зеленые насаждения на территории бывшего детского учреждения. На участке, где идет стройка, даже во время карантина ходят строители.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на улице Дача Ковалевского, 91.

Начать хочется с того, что даже на картах 2ГИС территория уже значится, как «Клубный дом Avinion». Также на сайте новостроек «ЛУН» появилась подробная информация о будущих зданиях. Как выяснилось, это будет жилой комплекс «Авиньон», хотя на карте госгеокадастра земельный участок отведен под строительство отельного комплекса, то есть нежилых помещений.

Комплекс будет состоять из двух домов в 7-8 этажей, в которых разместится 1162 квартиры. Разумеется, территория будет перекрыта от посторонних авто и горожан. А для своего транспорта там оборудуют стоянку и подземный паркинг на 450 паркомест.

Строить там начали давно, но раньше это не афишировали, прикрываясь “противооползневыми работами” и отмечая, что укрепляют склон. Раньше было слышно только от местных, что там якобы ездят бетономешалки и ведутся какие-то работы, а теперь мы увидели все своими глазами. Факт большой стройки перестали скрывать.

Недавно строительные работы по адресу Дача Ковалевского, 91 активизировались. Как результат: повсюду ветки, опилки и поврежденные корневые системы здоровых зеленых насаждений. В добавок во время национального карантина рабочие продолжают заниматься своей деятельностью на строительной площадке.

Напомним, что стройка инициирована Владимиром Могильниковым – бывшим владельцем детского лагеря «Антарктика», который располагался на этой территории. ГАСК и одесские депутаты разрешили строительство огромного по площади (2,4 га) ЖК на склоне возле моря. Хотя еще в марте прошлого года чиновники возмущались вырубкой 150 деревьев на этом участке, а в сентябре дали разрешение на подготовку проектной документации.

Фото автора, 2ГИС, map.land.gov.ua, avinion.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!