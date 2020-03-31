Не вистачає лікарів та обладнання: Одеська лікарня не готова приймати хворих на COVID-19 пацієнтів (відеозвернення)

Про це повідомляє Культурометр.

За словами працівників анестезіологічного відділення, лікарня не готова приймати інфекційних хворих, ліжка розгортати ніде, апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легень, – ред.) вдвічі менше від заявленої кількості, не вистачає витратних матеріалів для роботи апаратів, а самі медики масово пишуть заяви на звільнення і відпустку за свій рахунок.

Что вы на это скажете, господа министры и "можновладці" ? Gepostet von Дарья Петрук am Dienstag, 31. März 2020

За словами медика, замість заявлених НСЗУ 19 анестезіологів в лікарні працюють всього шестеро, а в відділенні залишилося 2 медсестри.

У НСЗУ вказано 10 апаратів ШВЛ, але їх шість, три з яких нещодавно подарували благодійники. Багато медсестер лікарні – старше 60 років, написали заяву на відпустку за свій рахунок. А в кардіологічному відділенні немає практично нікого з персоналу, крім однієї санітарки.

Медики наголошують на тому, що всю допомогу в лікарню – включаючи спецодяг для медиків і 2 апарати ШВЛ – доставили волонтери – Корпорація монстрів. Однак і цього одягу вистачить тільки на 3-4 дні інтенсивного прийому інфекційних хворих.

– Наша лікарня ніяк не пристосована до того, щоб надавати допомогу хворим на інфекційні захворювання. У нас немає навіть поділу на умовно чисту і брудну зони, не кажучи вже про боксаи, про шлюзаи. Реальна картина виглядає так. Зроблять центр прийому хворих практично в центрі міста, який поширить заразу протягом двох-трьох днів, вб’є нас, тому що вийдуть з ладу більшість докторів, і піде поширення далі, – йдеться у зверненні.

Медики підкреслюють, що у них немає протоколу лікування хворих з коронавірусом і немає препаратів для симптоматичного лікування.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі визначили список опорних лікарень. Однак не усі лікарні дійсно готові приймати інфікованих пацієнтів.

Фото: Панорама

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