Погода в Одессе 1 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 1 апреля в Одессе и области не ожидается опасных метеорологических явлений.

В Одессе будет облачно. В ночные и утренние часы возможен небольшой дождь, однако днем осадки прекратятся. Ветер западного направления, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+9°С, а днем поднимется до +12…+14°С.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области также сохранится облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, а ночью и утром возможен туман. Ветер останется западным, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9°С, днем — от +12 до +17°С.

Водителям стоит быть внимательными: ночью и утром на отдельных участках дорог возможен туман, из-за которого видимость снизится до 200–500 метров.

