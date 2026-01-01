Ключевые моменты:

Трамп внезапно организовал звонок Зеленского с Александрой Николаенко.

Разговор произошел после визита украинского президента в Вашингтон.

По словам очевидцев, эпизод сделал общение более теплым и неформальным.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: неожиданный поворот

В августе в Вашингтоне проходили сложные переговоры. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом с целью убедить Дональда Трампа в опасности любых уступок России. Однако, как сообщает The New York Times, серьезный тон встречи внезапно изменился благодаря комплименту в адрес украинских женщин.

Трамп, вспоминая времена своего владения конкурсом «Мисс Вселенная», отметил исключительную красоту участниц из Украины. Зеленский поддержал разговор, в шутку напомнив, что сам женат на украинке.

Выяснилось, что близкий друг Трампа, миллиардер Фил Раффин, женат на обладательнице титула «Мисс Украина» Александре Николаенко. Президент США решил не упускать момент и тут же позвонил Раффину.

Трамп передал трубку Зеленскому, и следующие 10–15 минут в Овальном кабинете стояла тишина — президенты и помощники слушали, как Зеленский увлеченно беседует с Николаенко на украинском языке.

По словам одного из чиновников, присутствовавших в комнате, атмосфера заметно изменилась: напряжение спало, все улыбались и смеялись. Этот эпизод создал более личный контакт и помог сделать Зеленского более понятным и «человечным» для Трампа.

Отметим, во время новогоднего поздравления Зеленский признался, что было совсем непросто достичь такого изменения градуса в отношениях Украины и США.

“От первого Овального кабинета и всех «острых углов» в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который подтвердил факт: без Украины ничего не получится. Украина отстояла свое право голоса, и все видят, что Украина уважает себя, а потому уважают нас, уважают Украину”, — сказал президент.

