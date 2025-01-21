Во время церемонии вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, супруги занимали места рядом с выдающимися политическими фигурами США, включая Билла и Хиллари Клинтон. Это событие стало очередным подтверждением тесных связей одесситки с американской политической элитой.

История успеха Александры Николаенко

История успеха нашей землячки началась в 2001 году, когда 18-летняя Александра победила в конкурсе «Мисс Украина». Девушка из Одессы быстро покорила не только украинскую публику, но и международное сообщество, войдя в топ-10 конкурса «Мисс Мира-2001». Через три года она получила титул «Мисс Украина Вселенная-2004» и представляла нашу страну в Эквадоре.

В то же время Александра получала основательное образование в родной Одессе: она получила дипломы в Одесской государственной академии пищевых технологий и Одесской национальной юридической академии.

Именно конкурсы красоты свели Александру с Дональдом Трампом, который в то время владел конкурсом «Мисс Вселенная». Их сотрудничество оказалось плодотворным — при поддержке Трампа одесситка стала президентом и владелицей конкурса «Мисс Украина-Вселенная», которым руководила до 2015 года.

Подруга жены президента США

Судьбоносная встреча состоялась, когда Трамп познакомил 26-летнюю Александру со своим давним другом и бизнес-партнером, 72-летним Филом Раффином.

В 2008 году пара отпраздновала свадьбу в поместье Трампа Мар-а-Лаго, где сам будущий президент США выступил в роли шафера. Александра сблизилась с Меланией Трамп, и по словам Раффина, женщины стали неразлучными подругами.

Сегодня 42-летняя Александра живет в Лас-Вегасе с 88-летним мужем, состояние которого Forbes оценивает в 2,7 миллиарда долларов. Супруги воспитывают двоих детей — 14-летнего Ричарда Уильяма и 11-летнюю Малену. Николаенко руководит собственным спа-салоном в отеле Treasure Island, принадлежащем ее мужу.

В одном из немногих интервью после замужества наша землячка назвала себя «мамой и домохозяйкой». Ее муж также подтверждает это: «Она замечательная мать и все время проводит с детьми».

Отношение к российскому вторжению в Украину

Несмотря на свой украинский бэкграунд и связи с американской политической элитой, Александра не выступала с публичными заявлениями относительно российской агрессии против Украины — ни в 2014 году, ни после начала полномасштабного вторжения.

Ее молчание на этом фоне вызвало вопросы среди украинцев.

Зато ее муж продолжает активно поддерживать Дональда Трампа, в частности финансово. По данным Forbes, супруги пожертвовали 1,5 миллиона долларов на президентскую кампанию Трампа в 2020 году. А в апреле 2023 года Раффин направил 2 миллиона долларов в поддержку кандидатуры Трампа на выборах 2024 года.

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