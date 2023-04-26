Новости Одессы и Одесской области

Здание российского консульства в Одессе может стать школой или детсадом

Здание российского консульства в Одессе может стать школой или детсадом

Вместо российского консульства на Гагаринском плато может появиться детский сад или школа. Но для этого здание еще надо конфисковать.

Для начала процедуры конфискации депутаты Одесского городского совета должны обратиться в Кабинет министров. Как рассказал депутат горсовета Петр Обухов, группа депутатов уже внесла проект решения на сессию Одесского горсовета, которая пройдет 3 мая.

Подобные прецеденты в Украине уже были. На прошлой неделе Киевский городской совет сделал обращение в Кабинет Министров, в котором попросил конфисковать здание посольства России в Киеве.

“Надеюсь другие депутаты, кабмин и СНБО нас поддержат и мы решим одновременно две проблемы — избавимся еще от частицы россии в Одессе и сделаем жизнь жителей Аркадии немного легче. Из-за недальновидности городских властей в этом районе после завершения всех проектов будет квартир для 50 000 человек, и 0 школ и детских садов”, — рассказал Обухов.

Он отметил, что такая идея была и до войны.

“Тогда я считал, что сделать это можно будет после переговоров с Россией. Предложить им какое-нибудь другое место в Одессе. После очень плотной застройки этот район не очень удачен для размещения дипломатического учреждения”, — пояснил депутат.

Но после полномасштабного вторжения Верховная Рада разработала механизм конфискации российского имущества. 

Напомним, что сотрудники генерального консульства россии в Одессе покинули его территорию 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в порту Одесской области конфисковали имущество россиян.

Еще мы писали, что в порту в Одесской области задержали восемь российских грузовых судов и два танкера, которые стояли там на профилактическом ремонте. Их планируют национализировать.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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