По данным СБУ, зарубежный политик пишет письма путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату нашего государства.

Диана Шошоаке ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

Как сообщает издание «Европейская правда», Шошоаке в письме путину пожаловалась на отказ зарегистрировать ее кандидатом в президенты своей страны. Кроме того, женщина заявила, что хочет вернуть своему государству часть Одесской области.

Поводом для письма Дианы Шошоаке стало решение Центральной избирательной комиссии Румынии во второй раз не допустить ее к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений. Политик считает, что на самом деле это связано с ее неоднократными призывами наладить «хорошие отношения» с Россией, а в Румынии на самом деле установилась настоящая диктатура.

Женщина заявила, что Украина незаконно удерживает территории Бессарабии, которые вошли когда-то в состав УССР по пакту Молотова-Риббентропа и предложила их вернуть. Также она попросила учесть это ее требование на переговорах, которые касаются установлению мира в Украине.

«Мы имеем румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть»,— заявила Диана Шошоаке.

Ранее Диана Шошоакэ подала законопроект, который предлагает изменить договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом и призывает присоединить к Румынии часть территории Украины.

Шошоакэ считает, что Румыния должна присоединить принадлежащие ей исторические территории, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

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