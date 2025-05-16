Основные результаты переговоров

Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, сообщил, что обсуждались вопросы прекращения огня, обмена пленными и потенциальной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Умеров отметил, что следующим шагом должна стать организация встречи лидеров стран.

Тем временем представитель МИД Украины Григорий Тихий заявил, что «никто не будет раскрывать того, что происходило на переговорах — требования России неприемлемы». Это выглядит несколько странно, ведь обычно подробности становятся известны сразу.

Российская сторона, представленная помощником президента Владимиром Мединским, подтвердила готовность к обмену пленными и приняла к сведению запрос Украины на встречу лидеров. Однако, по словам Мединского, Россия настаивает на выводе украинских войск с территорий, которые она считает спорными (речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — ред.), что Украина считает неприемлемым.

Если верить источникам в западной прессе, Мединский, глава российской делегации и помощник Путина, также требовал официального признания временно оккупированного Крыма российским, угрожал членам украинской делегации гибелью близких и упомянул Северную войну Петра Первого со Швецией, которая длилась 21 год. По его словам, они готовы вести не менее продолжительные боевые действия.

Реакция Украины и международного сообщества

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал состав российской делегации, назвав её «бутафорской» и такой, что не имеет полномочий для принятия решений. Он также отметил, что отказ Путина от личного участия в переговорах свидетельствует о нежелании России завершать войну.

Западные лидеры, в частности президенты Франции, Германии, Италии и Польши, поддержали позицию Украины и призвали к усилению санкций против России в случае отказа от полного прекращения огня.

Дальнейшие шаги

Обе стороны согласились продолжить обсуждение условий прекращения огня и представить свои предложения в письменной форме. Также рассматривается возможность организации прямой встречи между Зеленским и Путиным, хотя конкретные даты и условия пока не определены.

Несмотря на отсутствие прорыва, договоренность об обмене пленными рассматривается как шаг к укреплению доверия между сторонами. Однако ключевые разногласия, в частности по территориальным требованиям и условиям прекращения огня, остаются нерешенными.