Под легким морским ветром ирисы колышутся, будто шепчут прохожим: «Любуйтесь нами, мы же прекрасны». Их лепестки, нежные и в то же время выносливые, создают настоящую симфонию природы. Одни цветы уже завершают свое цветение, опуская головки, а другие, еще в бутонах, готовы распуститься, чтобы продолжить этот праздник красоты.

Женщина поливает клумбу возле своего дома. Назвалась Еленой. Говорит:

— Нет, вы меня не фотографируйте. Вы лучше ирисы снимайте…

Она заверила меня: ирисы, эти нежные цветы с богатой историей, появились в Одессе не случайно, ведь город всегда был центром культурного обмена и любви к природе. Рассказала, что они появились здесь в XIX веке, когда город активно развивался как важный порт и культурный центр. А вообще ирисы, говорит пани Елена, известны в Европе еще со времен Древней Греции (название происходит от греческого слова «ирис» — радуга, из-за их разнообразия цветов).

Смотрю на эту красоту: будто сам май раскрасил их в разные цвета и оттенки. А сейчас, на фоне войны, ирисы — словно символ стойкости и надежды.

Прогуливаясь мимо клумб, люди останавливаются, улыбаются, фотографируют ирисы, заряжаясь их энергией.

О, эти ирисы!.. Словно не просто цветы, а напоминание, что красота и жизнь всегда находят путь, даже в самые сложные моменты.

Держимся!

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