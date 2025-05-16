Прогноз погоды в Одессе на 17 мая
Облачно. Умеренный дождь.
Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 13-15°C.
Температура морской воды 12-13°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 мая
Облачно, облачно. Умеренный дождь, днем местами значительный. Днем местами гроза.
Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 11-16°C.
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