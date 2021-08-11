«Революция» на Пересыпи, ЧП на Фонтане и «элитные» издержки: главные новости Одессы за 10 августа

Во вторник, 10 августа 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Прощание с директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом состоится в среду, 11 августа, в 10:00 во дворе музея.

В городском совете обсудили инфраструктурные проблемы Пересыпи и начали готовиться к настоящей «революции» городской среды.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на 4-й станции Большого Фонтана, где автомобиль Audi отбросило на трамвайную остановку с людьми.

На 6 километре Овидиопольской дороги обнаружили уже шесть расстрельных ям жертв НКВД.

«Золотой» туалет за 300 тысяч оказался никому не нужен: победитель аукциона на право аренды туалета и душевых в Грибовке не подписала в срок документы об аренде.

В дополнительном поезде №287 Киев – Одесса, прозванном «элитным» из-за высокой стоимости билетов и улучшенных условий, пассажирам приходится буквально запрыгивать в вагон, а проводникам перебрасывать внутрь детей и чемоданы, качая мышцы.

В Одессу из Киева прибудет первый в Европе арт-поезд «Гоголь TRAIN».

Одесский эколог Владислав Балинский в очередной раз спустился на морское дно за волнорезом в акватории одного из местных пляжей. Он увидел, что почти все дно за волнорезом оказалось усеянным мутными и подвижными, как ртуть шариками.

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