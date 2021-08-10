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В Одессе обнаружили 6 расстрельных ям жертв НКВД – работы продолжаются

В Одессе обнаружили 6 расстрельных ям жертв НКВД – работы продолжаются

На 6 километре Овидиопольской дороги продолжаются поиски жертв сталинских репрессий.

О том, как продвигается работа, рассказал одесский историк Александр Бабич.

На сегодня, по его словам, обнаружено 6 расстрельных ям.

После расстрела палачи немного присыпали своих жертв землей (на 20-30 см), потом земельный участок привозили мусор, и разравнивали его. Так убийцы скрывали следы своих преступлений.

поиски жертв репрессий на 6 км Овидиопольской дороги

Работа очень тяжёлая. Ребята-поисковики бульдозером снимают метр плотного строительного мусора, потом экскаватор аккуратно делает траншею, и потом уже лопатой и щупом проверяется дно на предмет наличия останков. Сразу после этого фиксируются края ямы, протоколируется всё и закрывается. Максимальное уважение к убитым и всему, что может нам рассказать жуткую историю этих сталинских преступлений,

– написал у себя в Facеbook историк.

По словам Александра Бабича плотность залегания останков очень высокая, поэтому когда будут закончены работы, сказать пока сложно.

Но главное, считает он – вернуть эти имена в историю города и перезахоронить их по-человечески.

Напомним, что общественность возмутило решение властей перенести находящиеся возле аэропорта гаражи на территорию возле ТЦ «6-й элемент», так как на этом месте в 30-е годы прошлого века находился «спецобъект» НКВД. На пустыре было обнаружено массовое захоронение жертв «большого террора». По оценкам историков, здесь покоятся от 5 до 20 тысяч человек.

После того, как георадарная разведка показала контуры так называемых «расстрельных ям», государственная комиссия по делам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий рекомендовала не застраивать эту территорию, пока не закончатся исследования.

Ранее “Одесская Жизнь” писала, что раскопки на месте массовых расстрелов в Одессе принесли первые результаты.

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Фото Александра Бабича

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Редакция ПРОФИЛЬ

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