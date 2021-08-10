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«Золотой» туалет за 300 тысяч оказался никому не нужен: что с ним будет дальше?

«Золотой» туалет за 300 тысяч оказался никому не нужен: что с ним будет дальше?

Победитель аукциона на право аренды туалета и душевых в Грибовке не подписала в срок документы об аренде.

Право снять объекты перешло ко второму претенденту, предложившему чуть меньшую сумму. Если быть точными, то на 1 гривну меньше.

Но и он не спешит с подписанием бумаг. И вряд ли это сделает. В таком случае итоги аукциона отменят и со временем назначат повторный. За это время реальные стороны, претендующие на остаки базы “Полет” или договорятся, или продолжаат сове сражение за землю у моря.

Напомним, что торги выиграла одесситка Кристина Радченко. Конкуренцию ей составлял Евгений Третьяков, представляющий ООО «ЕВТ ПЛЮС».

Обе стороны готовы были заплатить за аренду уличного туалета и душевых на базе «Полет» в Грибовке сумму в 300 тыс грн, что сопоставимо с самыми дорогими дорогами предложениями по аренде недвижимости в Киеве.

О том, зачем за туалет предлагают такие суммы, и чем все закончится, «Одесская Жизнь» писала в материале: В Одессе сдали туалет в аренду за 300 тыс грн: рассказываем, кому так приспичило и почему.

По материалам Novyny.live

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Редакция ПРОФИЛЬ

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