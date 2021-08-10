Назвали дату и время прощания с Александром Ройтбурдом: также будет онлайн трансляция

Прощание с директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом состоится в среду 11 августа в 10:00 во дворе музея.

Об этом сообщили в Одесском художественном музее.

Организаторы церемонии просят быть в масках и сохранять дистанцию.

Также будет организована прямая трансляция события на страницах Одесского художественного музея в Facebook и YouTube для тех, кто не сможет присоединиться вживую.

В этот день музей работать не будет.

Для друзей и близких Александра Ройтбурда из Киева будет организован автобус.

Александр Ройтбурд скончался в воскресенье, 8 августа. Ему было 59 лет.

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Ранее Александр Ройтбурд рассказал «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.