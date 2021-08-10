Новости Одессы и Одесской области

В «элитном» поезде Киев-Одесса расстояние между перроном и вагоном больше обычного: пассажиры тренируют шпагат и прыжки (видео)

В «элитном» поезде Киев-Одесса расстояние между перроном и вагоном больше обычного: пассажиры тренируют шпагат и прыжки (видео)

В дополнительном поезде №287 Киев-Одесса, прозванном «элитным» из-за высокой стоимости билетов и улучшенных условий, пассажирам приходится буквально запрыгивать в вагон, а проводникам перебрасывать внутрь детей и чемоданы, качая мышцы.

О такой «не элитной» особенности нового состава рассказал в своем facebook киевлянин Олег Васильев.

Немного не угадали с платформой для посадки в поезд 287 Киев-Одесса. Поезд подали к первому перрона. Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат, да еще и с чемоданами. Вероятно, что в Одессе будет такая же история

написал он.

Напомним, что с 9 августа между Киевом и Одессой начал курсировать дополнительный состав.

В поезде будет использованы вагоны класса RIC (международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким, так и по широким путям). В каждом купе поезда предусмотрен рукомойник, также в вагоне имеется пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабина.

Места продаются до принципу СВ – два пассажира на купе.

Цена на билеты начинается от 807 грн.

 

Ранее сообщалось, что между Киевом и Одессой начнет курсировать “элитный поезд” с улучшенными условиями, но и более дорогими билетами.

Фото и видео Олег Васильева/Facebook

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить