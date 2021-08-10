В дополнительном поезде №287 Киев-Одесса, прозванном «элитным» из-за высокой стоимости билетов и улучшенных условий, пассажирам приходится буквально запрыгивать в вагон, а проводникам перебрасывать внутрь детей и чемоданы, качая мышцы.

О такой «не элитной» особенности нового состава рассказал в своем facebook киевлянин Олег Васильев.

Немного не угадали с платформой для посадки в поезд 287 Киев-Одесса. Поезд подали к первому перрона. Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат, да еще и с чемоданами. Вероятно, что в Одессе будет такая же история

– написал он.

Напомним, что с 9 августа между Киевом и Одессой начал курсировать дополнительный состав.

В поезде будет использованы вагоны класса RIC (международный стандарт пассажирских вагонов, предназначенных для движения как по узким, так и по широким путям). В каждом купе поезда предусмотрен рукомойник, также в вагоне имеется пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабина.

Места продаются до принципу СВ – два пассажира на купе.

Цена на билеты начинается от 807 грн.

Ранее сообщалось, что между Киевом и Одессой начнет курсировать “элитный поезд” с улучшенными условиями, но и более дорогими билетами.

Фото и видео Олег Васильева/Facebook