На Пересыпи появятся новые дороги, рельсы, велодорожки, ливневки, и трубы: когда ждать всех этих благ?

В городском совете обсудили инфраструктурные проблемы Пересыпи и начали готовиться к настоящей «революции» городской среды там. Даже указали ориентиры, когда начнутся работы.

9 августа в мэрии прошло совещание по капремонту трамвайных путей и ливневой канализации на Пересыпи, а также реконструкции двух основных улиц: Черноморского Казачества и Атамана Головатого.

Отдельно обсудили проблему затопления улиц во время сильных дождей.

Сначала Объездная, ну а Пересыпь потом

На совещании мэр Одессы Геннадий Труханов назвал главную причину, по которой начало реконструкции невозможно в ближайшее время. Для таких масштабных работ придется перекрыть движение на улице Черноморского казачества, а это вызовет транспортный коллапс.

Нужна альтернативная дорога, которая бы связала поселок Котовского с другими районами города. Пока такой может быть Объездная дорога. Но та в настоящее время этот вариант проблемный: объездная имеет всего две полосы и уже сейчас часто не справляется с потом транспорта.

Поэтому первое, что надо сделать – расширить объездную дорогу до четырех полос. Сейчас в «Укравтодоре» готовятся проекты реконструкции этой магистрали вместе с реконструкцией дамбы через Хаджибеевский лиман, по которой проходит Объездная.

На коллегии в областной администрации я попросил предоставить проект. Чем скорее начнутся работы по укреплению дамбы и расширения Объездной дороги, тем скорее мы сможем начать ремонт улиц Николаевская дорога и Черноморского Казачества,

– заявил Труханов.

Что появится после реконструкции

Есть вариант проводить изменения на пересыпи поэтапно. Например, сначала заменить трамвайные пути. Но в мэрии склонны к комплексной реконструкции, когда сразу меняются все коммуникации: водопровод, канализация, электроинфраструктура.

И вот когда альтернатива в виде широкой объездной будет готова, только тогда и начнутся большие перемены на Пересыпи.

Первое, что там сделают – перекроют улицу Черноморского казачества. Далее, на ней заменят трамвайные пути, коммуникации по подаче и отводу воды, электрические кабели и оборудование, обустроят велодорожки, постелют новый асфальт.

Будет реконструирована и система ливневой канализации, что позволяет городским властям надеяться на решение проблем затопления пересыпи после сильных осадков.

Трамвай должен стать скоростным и соединить поселок Котовского через центр с другими районами.

На время реконструкции улицы движение по параллельной Атамана Головатого сделают двухсторонним, а часть транспорта пустят по Объездной.

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