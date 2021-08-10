Встречайте: в Одессу прибудет первый в Европе арт-поезд (фото)

В пятницу, 13 августа, в Одессу из Киева прибудет первый в Европе арт-поезд «Гоголь TRAIN».

Об этом сообщают на своей странице в Facebook организаторы поездного круиза — команда AIR ГогольTRAIN.

Первый в Европе арт-поезд ГогольTRAIN, оформленный художниками со всей страны, торопится в Одессу, чтобы посетить Одесский международный кинофестиваль.

После этого он отправится на Respublica Fest, Dream ГОГОЛЬFEST, Parade Fest, Book Forum, DniPRO ГогольFest, то есть, на самые интересные культурные события Украины.

Желающие могут приобрести билеты на этот чудо-поезд по ссылке.

Фото Kavun.City, Facebook-страница Air ГогольFest, Херсон Daily