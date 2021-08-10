Морское дно у берегов Одессы усыпало «ртутными шариками» – эколог рассказал, что это (видео)

Одесский эколог Владислав Балинский в очередной раз спустился на морское дно – на этот раз он побывал за волнорезом в акватории одного из местных пляжей, чтобы показать, как меняется наше море.

Своими наблюдениями Балинский поделился на своей странице в Facebook.

«Вода зеленоватого цвета, очень мутная, одинаково теплая на всех глубинах (без термоклина), сильно опресненная и с характерным болотным запахом. Такая вода обычно приходит в Одесский залив со стороны Днепро-Бугского лимана. Медузы: корнерот, аурелия и гребневики присутствуют, но в одинаково небольшом количестве»

, – поделился впечатлениями эколог.

Но что самое удивительное – почти все дно за волнорезом оказалось усеянным мутными и подвижными, как ртуть шариками.

Первоначально Балинский предположил, что это гребневики, но позже благодаря специалисту кафедры Гидробиология, биологического факультета ОНУ им. Мечникова Олегу Ковтуну, он узнал, что так выглядит слизистый кокон с кладкой яиц полихет (многощетинковых червей).

«Если присмотреться, то в толще слизи просматриваются вкрапления микроскопических яиц. Изначально, кокон на тонкой слизистой ножке прикреплен к песку, камням или донной растительности. Зачастую он отрывается и может перемещаться на большие расстояния»

, – добавил Балинский.

Также он напомнил, что морские многощетинковые черви являются хорошим кормом для многих видов черноморских рыб.

«Судя по бескрайней площади кладки, в следующем сезоне нас ожидает нашествие полихет, и как следствие, значительное расширение кормовой базы для кефалевых. Готовьте шаланды – кефаль будет жирной и вкусной!»

, – полагает эколог.

Ранее Владислав Балинский побывал на месте крушения танкера «Делфи» и показал, что после подъема судна в море осталось много неубранного мусора.

Фото: скриншот с видео Владислава Балинского