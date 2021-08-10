Авария на одесской Фонтанской дороге: в полиции говорят о 4-х пострадавших

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства сегодняшнего ДТП на 4-й станции Большого Фонтана, где автомобиль Audi отбросило на трамвайную остановку с людьми.

По данным областного управлении Нацполиции, в аварии с участием четырех авто пострадали четыре человека.

По предварительной информации правоохранителей, сегодня, 10 августа, около 12 часов дня водитель BMW, двигаясь по Фонтанской дороге, превысил разрешенную скорость и столкнулся с Audi, которую от удара отбросило на остановку общественного транспорта. Механические повреждения получили еще один BMW и Skoda, которые оказались рядом.

В ДТП получили травмы водитель-виновник происшествия и три человека, находившиеся на трамвайной остановке – 23-летний парень и две женщины 72-х и 76-ти лет. Всех пострадавших отвезли в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Госпитализировали только водителя.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем на Фонтанской дороге столкнулись BMW и Audi. От удара Audi отбросило на трамвайную остановку, на которой в это время пассажиры ожидали трамвай. К счастью обошлось без жертв: люди сумели среагировать и отпрыгнуть.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области