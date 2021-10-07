Мост или тоннель: каким будет Ивановский путепровод (фото, схемы)

Уже больше полугода одесситы и жители пригородов испытывают множество неудобств из-за ограничения движения по Ивановскому мосту. Еще в марте этого года было определено, что путепровод по своему состоянию непригоден к эксплуатации. Но закрыть магистраль — значит просто перекрыть огромные транспортные потоки на въезде в город. Потому мост решили реконструировать.

А так как работы предстоят на Ивановском мосту масштабные и дорогостоящие, сначала нужно определиться с концепцией. Первыми, конечно, это сделали профильные городские службы. Они представили проект нового сооружения с вариантами объезда. Однако концепцию мэрии не оценили специалисты, и, чтобы не быть голословными, представили свой проект реконструкции развязки. Мы решили выяснить, каким может быть Ивановский мост?

Вариант мэрии на месте Ивановского моста

— Этот мост нельзя ремонтировать — нужно строить новый, с расширением и удлинением, — пояснил профильный вице-мэр Михаил Кучук.

Потому на месте Ивановского моста городские власти планируют построить современный шестиполосный путепровод эстакадного типа, который должен стать шире и длиннее.

Мост продлят в сторону Овидиопольской дороги, а под ним создадут сложную развязку с кольцевым движением — на улицы Святослава Рихтера, Житомирскую и Кордонную можно будет попасть, только съехав перед мостом заранее.

По мнению разработчиков, это должно уменьшить пробки на въезде в город в этом месте в часы пик. В настоящее время в некоторые дни длина пробки достигает 3-5 километров.

Проектную документацию за 8,5 миллиона гривен разрабатывает организация «Спецдоравтоматика».Окончательно же проект реконструкции должен быть готов до конца этого года. А сама реконструкция Ивановского путепровода обойдется почти в 489 миллионов бюджетных гривен.

Почему проект мэрии плохой?

По мнению руководителя Ассоциации архитекторов Одессы Владимира Халина, в проекте мэрии и «Спецдоравтоматики» сразу видны слабые места:

Съезд с моста во внутреннюю сторону круга фактически создаст постоянную аварийную ситуацию, невозможно контролировать заезд на круг водителям грузового транспорта — там слепая зона. Будет большая путаница.

Выезд с улицы Святослава Рихтера на мост станет сложнее. При плотном трафике невозможно на круговом участке быстро перестроиться на внутренний заезд на мост. Все будут крутить по большому кругу, увеличивая простой на улице Кордонной.

Нет решений, как организовать движение пешеходов и велосипедистов.

Поднятый на эстакаду транспорт создаст дополнительную акустическую нагрузку на район. Почти километровое бетонное подмостовье добавит депрессивности для жителей (там может скапливаться мусор и обустраиваться асоциальные элементы).

Ранее мы рассказывали о том, чем «болеет» Ивановский мост (фото).

Вариант архитекторов на месте Ивановского моста

В Ассоциации архитекторов Одессы (ААО) проект мэрии считают дорогим, неудобным и неэстетичным. И чтобы не быть голословными, одесские архитекторы предложили свой вариант реконструкции Ивановского путепровода.

Главная фишка — сделать вместо моста тоннель.

Специалисты предлагают основную автодорогу под небольшим уклоном направить ниже уровня земли в бетонный шлюз. А сверху в нескольких местах над главной магистралью расположить малопролетные мосты, гармонично вписывающиеся в рельеф местности. С помощью этих мостов предлагается по круговому движению соединить все входящие улицы с добавлением велодорожек и тротуаров. В тоннелях велодорожки и пешеходные переходы, по задумке авторов, должны пройти на уступах, выше на 1,5 метра автодороги.

Более того, считают в ААО, у такой концепции может быть и продолжение: организация во внутреннем круге закрытых и теплых остановок для автобусов, троллейбусов с переходом на внешний круг и, возможно, к станции электрички.

Справка «ОЖ»

Ивановский путепровод был построен в 1967 году. Его длина 360 метров, ширина — 18 метров. Путепровод соединяет центр города с жилмассивом Черемушки, аэропортом и Овидиопольской дорогой. По нему проходит практически все сообщение центра Одессы с районом Ближних и Дальних Мельниц, районом Курсаки, Ленпоселком, аэропортом, а также сообщение с промрынком «7-й километр» с выездом на Овидиопольскую дорогу, Затоку, Белгород-Днестровский. Также через Ивановский путепровод проходит значительная часть междугородних и пригородных автобусных маршрутов, которые затем следуют по трассе «Одесса — Рени». При этом с момента постройки капитальный ремонт магистрали не проводился.

Как объезжать Ивановский мост?

Хотя до начала реконструкции Ивановского путепровода еще далеко, городские власти уже представили возможные варианты его объезда.

В сторону центра водителям предлагают объезжать мост через Черемушки по дороге на аэропорт, по улицам Святослава Рихтера или Кордонной, а также по улице Житомирской к Дальницкому переезду и 2-й Заставе.

При направлении от центра водителям предлагается ехать через путепровод Поездной, а затем — по улицам Кордонной или Святослава Рихтера.

Ранее мы рассказывали о том, что Ивановский путепровод в Одессе признали непригодным для эксплуатации.