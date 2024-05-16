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Одесский Ивановский мост снова признали непригодным к эксплуатации: что это значит

Одесский Ивановский мост снова признали непригодным к эксплуатации: что это значит

Согласно экспертной оценке, состояние одесского Ивановского путепровода было определено как непригодное к эксплуатации, сообщает пресс-служба городского совета.

В мэрии напомнили, что с марта 2021 года действуют изменения в организации дорожного движения и движения городского общественного транспорта Ивановским путепроводом.

На период реконструкции путепровода были установлены габаритные ворота, защитное ограждение на участках пешеходных проходов. Проезд крупногабаритного автотранспорта ограничен физически.

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«В связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием Ивановского путепровода ограничение движения транспорта по этому путепроводу продлено до 31 декабря 2024 года»,

– отмечают в пресс-службе горсовета.

Соответствующее распоряжение подписал накануне городской голова.

Как сообщалось ранее, в начале 2024 года стало известно, что в Одессе могут отменить тендер на реконструкцию Ивановского моста.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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