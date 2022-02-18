На одесском Ивановском мосту треснула опора (фото)

В Одессе начинают разрушаться опоры Ивановского моста. Как сообщают очевидцы, аварийные колонны моста начали разрушаться уже давно, но на днях на одной из опор путепровода появилась довольно глубокая трещина.

Фото, сделанные горожанином, обнародовал Телеграм-канал «Курс Одесса». Зрелище, надо сказать, весьма печальное:

При этом стоит отметить, что путепровод не перекрыт, и по двум центральным полосам разрешено движение транспорта весом менее 5 тонн, но зачастую сюда умудряются пробраться и многотонные фуры, в связи с чем летом прошлого года на мосту установили специальный ограничитель – габаритные ворота, чтобы ограничить проезд большегрузов.

Напомним, что в марте 2021 года эксперты признали Ивановский путепровод в Одессе непригодным к эксплуатации.

Между тем, как писала «Одесская жизнь», работы по его реконструкции начнутся не раньше осени 2022 года – ведь сначала необходимо обеспечить альтернативный проезд на время закрытия путепровода.

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