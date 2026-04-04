ремонт дорог

Ключевые моменты:

  • На улицах и перекресткках Одессы в субботу запланирован дорожный ремонт.
  • Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.

Одесса: ремонт дорог и ограничения движения 4 апреля

В субботу, 4 апреля, в Одессе запланирован капитальный ремонт дорожного покрытия на нескольких ключевых улицах города. По информации Одесского горсовета, работы затронут:

  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)
  • ул. Балковская
  • ул. Известковая
  • Ширяевский переулок
  • Балтская дорога
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
  • Дальническое шоссе
  • ул. Дмитриевская
  • перекресток ул. Инглегзи – просп. Небесной сотни – ул. Михаила Комарова

Ремонт может вызвать временные пробки и ограничения движения. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути, чтобы избежать задержек.

Также одесские коммунальщики продолжают плановые работы по повышению безопасности на дорогах города. Особое внимание уделяют восстановлению инфраструктуры после ДТП и обновлению знаков на наиболее аварийных участках.

