Ключевые моменты:
- На улицах и перекресткках Одессы в субботу запланирован дорожный ремонт.
- Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.
Одесса: ремонт дорог и ограничения движения 4 апреля
В субботу, 4 апреля, в Одессе запланирован капитальный ремонт дорожного покрытия на нескольких ключевых улицах города. По информации Одесского горсовета, работы затронут:
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)
- ул. Балковская
- ул. Известковая
- Ширяевский переулок
- Балтская дорога
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- Дальническое шоссе
- ул. Дмитриевская
- перекресток ул. Инглегзи – просп. Небесной сотни – ул. Михаила Комарова
Ремонт может вызвать временные пробки и ограничения движения. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути, чтобы избежать задержек.
Также одесские коммунальщики продолжают плановые работы по повышению безопасности на дорогах города. Особое внимание уделяют восстановлению инфраструктуры после ДТП и обновлению знаков на наиболее аварийных участках.
Читайте также: Лица Героев в граните: в Одессе выбрали единый вид надгробий для защитников Украины
