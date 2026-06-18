Ключевые моменты:

Специальная комиссия с коммунальщиками провела выездное обследование дома №1 на Европейской площади и признала его техническое состояние «крайне неудовлетворительным».

Люди годами жаловались на дырявую крышу и трещины, а недавно в одной из квартир и вовсе полностью обвалилось чердачное перекрытие.

Разрушения происходят на фоне недавнего громкого открытия нового ресторана McDonald’s на первом этаже этого же здания.

Аварийное состояние Полуциркульного дома: что говорят жители

История с разрушением архитектурной жемчужины Одессы наконец-то сдвинулась с мертвой точки, но повод для этого максимально тревожный. После массовых жалоб одесситов, живущих в Полуциркульном доме, на место выехала рабочая группа вместе с депутатом горсовета Вадимом Мороховским и представителями профильных коммунальных служб.

Все, что жители описывали в своих обращениях, оказалось горькой правдой — памятник архитектуры буквально трещит по швам.

Люди годами обивали пороги инстанций из-за постоянно протекающей крыши и сыплющихся от влаги стен. Последней каплей стал обвал перекрытия между чердаком и жилой квартирой №15.

При этом городские службы долгое время просто игнорировали проблему: в их официальных ответах отмечалось, что никаких нарушений во время осмотров не обнаружено, а разрушения якобы произошли «из-за других обстоятельств». Теперь, после личного визита комиссии, отрицать катастрофу стало невозможно.

Что будет с памятником архитектуры в Одессе

Сейчас команда депутата требует немедленного проведения полного и детального технического обследования всего Полуциркульного дома.

Следующий шаг — создание компетентной комиссии, которая должна не просто зафиксировать разрушения, а разработать четкий и быстрый план ликвидации аварийной ситуации, ведь речь идет о безопасности и жизнях десятков людей.

Ситуация выглядит особенно контрастно, учитывая, что совсем недавно этот же дом оказался в центре внимания из-за другого инфоповода — на его первом этаже открылся новый юбилейный ресторан сети МакДональдс.

Пока бизнес на первом этаже принимает гостей, верхние этажные конструкции исторического здания срочно требуют спасения.

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