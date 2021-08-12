Прощание с Ройтбурдом, анонс ЛГБД-парада и спасенные ели: чем «отметилась» среда 11 августа в Одессе

В среду, 11 августа 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие новости Одессы и Одесской области.

11 августа одесситы проводили в последний путь знаменитого художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. На похороны приехал экс-президент Петр Порошенко.

В Украине продлевают адаптивный карантин до 1 октября 2021 года. Такое решение было принято 11 августа на заседании Кабмина.

На том же заседании решено снизить тарифы на электроэнергию для украинцев. Но это коснется далеко не всех.

В Одессе анонсировали фестиваль квир-культуры «Одесса Прайд-2021». Он будет проходить с 24 по 29 августа под лозунгом «Жить свободно, жить без страха!». Будет и шествие по улицам города.

В Одессе на железнодорожном переезде на улице Дальницкой пригородный поезд зацепил грузовик-длинномер, который в свою очередь снес две легковушки. Из-за аварии движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта остановилось.

И о хорошем: огромные голубые ели у здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко, ранее спасенные экоактивистами от неминуемой гибели, останутся на своем месте под присмотром активистов и сотрудников «Горзелентреста».

На Одесском Международном кинофестивале стало традицией показывать не только фильмы самые свежие, но и вспоминать классику прошлых лет в фестивальных киноретроспекциях. Не станет исключением и фестиваль этого года.

Одесситка Екатерина Литвиненко отметила свой 102-й день рождения.