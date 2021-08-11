В Одессе поезд врезался в грузовик – на переезде большая пробка (видео)

Сегодня, 11 августа, в Одессе на железнодорожном переезде на улице Дальницкой в районе первой Заставы произошло ДТП: пригородный поезд зацепил грузовик-длинномер, который в свою очередь снес две легковушки.

Как сообщают очевидцы, на переезде в сторону Двух столбов образовалась пробка. И когда шлагбаум начал закрываться, не все авто успели убраться с путей. Сотрудник железной дороги сигналил составу о торможении, однако тот не успел вовремя остановиться и зацепил фуру.

По словам водителя грузовика, из-за пробки ему «некуда было деться», а поезд задел его и откинул на машины.

Машинисту электрички все же удалось сдать назад по рельсам, и переезд уже открыли.

Предварительно, пострадавших в аварии нет, так как удар был несильным.

На месте работают правоохранители.

Из-за аварии движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта остановилось, так что на Дальницкий переезд лучше не ехать.

Кстати, напомним, в ночь на четверг, 12 августа, участок трассы М-15 Одесса – Рени в районе поворота на Старые Трояны временно закроют для всех видов транспорта – здесь будут ремонтировать железнодорожный переезд.

Фото: 7 канал, видео: Иа Одессит