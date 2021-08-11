Украинцы будут меньше платить за электричество – премьер назвал условие

Украинское правительство снижает тарифы на электроэнергию для населения. Такое решение было принято сегодня, 11 августа, на заседании Кабмина по инициативе президента Владимира Зеленского, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство приняло решение о снижении тарифа на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт * ч, до 1,44 грн за кВт * ч. Для тех украинских семей, которые потребляют более 250 кВт * час в месяц, тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за кВт * ч», – написал в Facebook премьер.

Он также сообщил, что новые правила заработают с 1 октября.

Помимо этого, правительство призывает коммунальные предприятия, обеспечивающие население теплом, воспользоваться выгодным тарифом от государственной компании «Нафтогаз» для закупки газа по цене 7,42 грны за кубический метр.

«Это позволит местной власти сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду», – добавил Шмыгаль.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что изменить цены на электроэнергию для населения Кабмин планировал еще с 1 июля. Но потом введение новых тарифов отложили до 1 августа.

Ранее правительство обнародовало Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, утвержденный Кабинетом Министров. В документе заложен рост тарифов практически на все коммунальные услуги.

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