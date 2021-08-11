Круче, чем юбилей: одесситке исполнилось 102 года.

Сестра милосердия: одесситка Алла Кальная отметила вековой юбилей Мы на Черемушках — в обыкновенной одесской квартире, где живет необыкновенный человек. На все имеет свое суждение, активно реагирует на все происходящее, обладает отличной памятью и удивительно умеет рассказывать: без лишних слов, только факты. ПОДРОБНЕЕ

Елизавета II: пристрастия, хобби и муж королевы Сегодня Елизавету II можно назвать символом эпохи. Стойкость королевы перед всякого рода невзгодами и проблемами известна всем. Тем не менее, сложно сказать как она переживет смерть своего супруга, принца Филиппа, который скончался 9 марта 2021 года. «Одесская жизнь» рассказывает о Елизавете ІІ, ее пристрастиях и хобби, и о ее муже. ПОДРОБНЕЕ