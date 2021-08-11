Круче, чем юбилей: одесситке исполнилось 102 года.

Катерина Литвиненко живет в Суворовском районе и 10 августа она отметила свой 102-й день рождения.
Долгожительница пережила Вторую мировую войну, потом работала над восстановлением страны.
В Суворовской райадминистрации сообщили, что сейчас в Суворовском районе Одессы проживает 8 человек, которые отметили столетний юбилей.
Каждому долгожителю выплачивают дополнительное денежное пособие.
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Фото УСИ Онлайн