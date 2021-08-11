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Зрителям Одесского кинофестиваля покажут ретроспективы классиков мирового кино

Зрителям Одесского кинофестиваля покажут ретроспективы классиков мирового кино

На Одесском Международном кинофестивале (ОМКФ) стало традицией показывать не только фильмы самые свежие, но и вспоминать классику прошлых лет в фестивальных киноретроспекциях. 12-й фестиваль не станет исключением.

В этом году могло бы исполнится 80 лет польскому кинокласиику Кшиштофу Кеслёвски и на ОМКФ покажут пять его выдающихся фильмов.

Кшиштоф Кеслёвски

Кшиштоф Кеслёвски. Фото с Facebook-страницы неофициального фан-клуба

«Аматор» 1979-го года – это фильм, который сделал из Кеслёвского известного режиссера. Этот фильм во многом автобиографичный, так как режиссер, как и его герой начинал свою карьеру в документальном кино.

«Двойная жизнь Вероники» – фильм, сделавший звездой Ирэн Жакоб. За лучшую женскую роль она получила приз Каннского фестиваля.

Ну и, возможно, главные фильмы Кеслевского – трилогия «Три цвета». Зрители ОМКФ смогут увидеть все три фильма: «Белый» «Синий» и «Красный». Каждый из них получил массу призов на лучших кинофорумах и все три смотрятся сегодня абсолютно современно.

Еще один сюрприз – визит в Одессу выдающегося британского режиссера Терри Гиллиама, с которым планируется творческая встреча. Классик начинал в самом известном комическом телешоу мира «Летающий цирк «Монти Пайтон», где отвечал за спецэффекты и видеоряд. Потом пошла работа в кино, которая продолжается и сейчас.

Терри Гиллиам

Терри Гиллиам

В ретроспективе покажут его ставшие суперклассикой «Бразилию» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Фильм, в котором Робин Вильямс сыграл свою лучшую роль – «Король-рыбак», фантастический фильм с Брюсом Виллисом «12 обезьян», последний и особенно дорогой сердцу режиссера фильм «Человек, который убил Дон Кихота» с Адамом Драйвером. Еще один фильм – «Смысл жизни по Монти Пайтону» напомнит нам о начале творческого пути режиссера.

Ранее мы писали о том, какие фильмы будут показаны на ОМКФ-2021.

Читайте также: Одесский кинофестиваль-2021: когда и какие улицы перекроют – схемы проезда.

Алексей Овчинников

Фото: сайт ОМКФ, facebook.com/SladamiKieslowskiego, smart.co.uk

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Редакция ПРОФИЛЬ

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