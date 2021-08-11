Карантин в Украине продлили до 1 октября

В Украине продлевают адаптивный карантин до 1 октября 2021 года. Такое решение было принято на заседании Кабмина сегодня, 11 августа.

Как пояснил глава правительства Денис Шмыгаль, текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции.

«Правительство решило продолжить адаптивный карантин, а также режим чрезвычайной ситуации до 1 октября этого года», – написал премьер у себя в Facebook.

Также Шмыгаль рассказал, что в настоящее время Министерство здравоохранения активно готовит больницы, а количество «кислородных» коек, по данным Минздрава, на сегодня составляет почти 100%. Кроме того, в Украине все больше набирает обороты прививочная кампания: так, на прошлой неделе было сделано почти 1 млн прививок от COVID-19.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вверенное ем ведомство инициирует продление в стране адаптивного карантина на два месяца – до ноября 2021 года.

По состоянию на утро вторника, 11 августа, в Украине зарегистрировали 1122 новый случай COVID-19 против 781 днем ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 261 354 человек.

В Одесской области официально выявлено 63 подтвержденных случая коронавируса тогда как днем ранее их было 62.